Россиянам дали рекомендации на время аномальной жары

Россиян в ближайшие дни ожидает аномальная жара. Врачи отмечают, что получить тепловой удар может даже полностью здоровый человек. Специалисты дали рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать неприятностей со здоровьем и как справляться с непривычно теплой погодой. Об этом пишут «Известия».

Доктор медицинских наук Борис Ревич предупредил, что такие температуры провоцируют преждевременную смертность от других заболеваний. Еще одна опасность — это ментальное здоровье, поскольку эксперты отмечают рост числа суицидов в таких погодных условиях и рекомендуют следить за своим психическим состоянием.

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Кроме того, в жару повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рекомендуют проверять давление утром и вечером, пациентам в группе риска лучше оставаться дома. Признаками теплового удара медики называют головную боль, рвоту, повешение температуры тела, сердцебиение и мышечную слабость, в сложных случаях — потерю сознания. Пострадавшего следует перенести в прохладное место, умыть водой, приложить к голове лед и постараться напоить холодной водой.

В группе риска в аномально теплые дни находятся пожилые люди, беременные женщины и кормящие матери, младенцы. Им рекомендуется не выходить на улицу в период активного солнца с 11 до 17 часов, носить светлую легкую одежду и головные уборы. Врач-терапевт Анна Белоусова посоветовала городским жителям не открывать окна и занавесить их влажными простынями, чтобы дополнительно охладить квартиру.

В жару не следует употреблять алкоголь, желательно отказаться от жирных продуктов, газировки, бульонов, необходимо пить много простой воды, чтобы компенсировать потери организма в жидкости. Питание может быть дробным, включать овощи, легкие супы, салаты.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. По словам метеоролога, 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. Он отметил, что подобной волны тепла не было больше века. Однако не стоит бояться повторения лета 2010 года, когда вокруг Москвы горели торфяники.