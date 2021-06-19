Водителям перечислили способы пережить аномальную жару

В России ожидается существенное повышение температуры, поэтому Госавтоинспекция Москвы перечислила водителям способы пережить аномальную жару. Рекомендации даны в Telegram-канале ведомства.

Перед поездкой в машине следует проверить уровень охлаждающей жидкости и давление в шинах, поскольку как в очень теплую, так и в холодную погоду оно может меняться. «Не забывайте об "охлаждающей жидкости" для себя. Всегда возите с собой пару бутылочек воды», — посоветовали в ГАИ.

Также важно правильно использовать кондиционер в машине, не стоит включать его на полную мощность, чтобы не получить простуду при резком перепаде температур. Кроме того, нельзя садиться за руль в переутомленном состоянии, в этом случае лучше отложить поездку или отдохнуть перед ней.

Ранее врачи сообщили, что получить тепловой удар может даже полностью здоровый человек. Специалисты дали рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать неприятностей со здоровьем и как справляться с непривычно теплой погодой.