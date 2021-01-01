В России вступили в силу правила пользования пляжами, согласно которым места для купания должны иметь обозначенные границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся», — рассказали агентству в ведомстве.

Также впредь на пляжах будут проверяться наличие и укомплектованность спасательных постов. Кроме того, с 2021 года произойдет переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей.

C 1 января 2021 года россиян также ожидают изменения в социальной сфере, в том числе индексация пенсий, увеличение МРОТ и массовая вакцинация от коронавируса. Также, согласно закону, принятому осенью 2020-го, в новом году ставки акцизов на табачные изделия поднимут значительно выше инфляции — на 20 процентов.