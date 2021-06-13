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Российский врач перечислил «живущие» в водоемах инфекции

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов перечислил инфекции, которые «живут» в непроверенных водоемах. По его словам, бактерии попадают туда через сливы канализаций. Слова медика передает RT.

«Вполне вероятно, что туда (в водоем — прим. "Ленты.ру") попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем», — пояснил Жемчугов. Эксперт также добавил, что от воды можно заразиться дизентерией, брюшным тифом или гепатитом А.

Кроме того, по словам инфекциониста, купание в непроверенных местах чревато попаданием в организм различных паразитов. Из-за этого человек может подхватить инфекционный токсокароз, вызываемый личинками круглого червя, и глистные инвазии.

Ранее Роспотребнадзор дал советы россиянам по спасению от перегрева в жару. Специалисты порекомендовали носить одежду светлых цветов из натуральных тканей, отказаться от жирной пищи и спиртного, а также планировать поездки на вечернее и утреннее время.

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