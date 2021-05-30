Россиян предупредили об опасности надувных матрасов

Купание на водоемах на надувных матрасах в России опасно и запрещено. Об этом предупредил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин, передает ТАСС.

Спасатель напомнил о множестве случаев, когда человека на надувном матрасе сильным ветром либо течением уносило достаточно далеко от берега и ему требовалась помощь. Также он указал, что такой матрас может сдуться или лопнуть. Печенин отметил, что зачастую надувными средствами пользуются люди, плохо умеющие плавать, и если матрас перевернется, то кующийся может утонуть.

Представитель МЧС отметил, что несмотря на запрет, ведомство не планирует устанавливать какую-либо ответственность, и выразил надежду на сознательность самих отдыхающих.

24 мая сообщалось, что американские туристы решили поплавать на надувном матрасе во время отпуска в штате Алабама и оказались унесенными в открытое море. Пропажу путешественников заметили родственники, которые загорали на пляже. Они оперативно вызвали службу спасения. Отдыхающих эвакуировали с помощью вертолета в нескольких милях от берега.

В июле 2020 года сообщалось о россиянке, которую унесло в открытое море на Кубани. Девочка спала на надувном матрасе в виде лебедя. Спасатели вытащили ребенка с родителем из воды в трех километрах от берега. Все это расстояние отец пытался догнать дочь вплавь.