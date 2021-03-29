Плавающий на матрасе в луже россиянин привлек внимание мэра города

Житель Нижнего Новгорода, который надул матрас и поплавал на нем в луже, привлек внимание мэра Юрия Шалабаева. Глава города подтвердил, что ситуация с затоплением на участке находится под контролем. Об этом сообщает «Подъем».

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По данным Telegram-канала «Нижний №1», местные жители заметили плавающего по затопленному участку мужчину на Московском шоссе. Они сняли происходящее на видео, на котором можно заметить, как раздетый житель лежит на надувном матрасе. Вскоре он поднимается и отходит в сторону, чтобы дать проехать машинам. Горожане предположили, что таким способом житель открыл купальный сезон, и пригласили на курорты «Нижегородского края».

В разговоре с изданием Шалабаев из-за затоплений назвал Московское шоссе «болевой точкой» города, которая находится «на круглосуточном контроле». Он подчеркнул, что коммунальные службы решат проблему, так как работают на участке уже в течение трех дней. Мэр также отметил, что ливневая канализация города изношена почти на 90 процентов и требует масштабного ремонта. На данный момент руководство ведет переговоры с инвесторами.

В октябре 2020 года жительницы Южно-Сахалинска устроили фотосессию в луже на улице Украинской. Таким способом россиянки хотели обратить внимание на проблему благоустройства и продемонстрировать властям, насколько сильно дворы города затапливает в непогоду. Женщины позировали с веслом и имитировали движение серферов, ловящих волны.

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