В российском городе решили привлечь туристов с помощью лужи

В Южно-Сахалинске решили привлечь туристов с помощью местной лужи и провели там фотосессию, результаты которой появились в Instagram-аккаунте уже существующей «вечной лужи». Таким способом россиянки хотели обратить внимание на проблему благоустройства дворов.

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Фотосессия прошла в воде на улице Украинской. Модели позировали на досках вместе с веслом, имитировали движение серферов, ловящих волны, и сидели в позе лотоса, изображая медитацию. Этой акцией местные жительницы пытались продемонстрировать чиновникам, насколько сильно дворы затапливает в непогоду.

Об этой проблеме заговорили в сентябре, когда житель Южно-Сахалинска создал Instagram-аккаунт лужи во дворе на улице Тихоокеанской, и за несколько дней в профиле набралось несколько тысяч подписчиков. Из-за общественного резонанса мэрия отправила во двор коммунальщиков, которые заделали яму, однако во время очередного дождя вода набралась снова. Представители администрации рассказали РИА Новости, что следят за ситуацией и в следующем году обе лужи — на улицах Тихоокеанской и Украинской — отремонтируют «в соответствии официальным с планом-графиком».

Несколько недель назад автор аккаунта сообщил подписчикам о своем увольнении из компании по производству бордюров и асфальта. Он написал, что его заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию и не уточнили причину. Блогер не увидел связи между таким решением руководства и своей деятельностью в соцсети.

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