Создателя «вечной» лужи заставили уволиться

Создателя Instagram-аккаунта, посвященного «вечной» луже в Южно-Сахалинске, заставили написать заявление «по собственному желанию». Мужчина не знает, с чем именно связано увольнение. Об этом он написал в своем профиле в соцсети.

Блогер по имени Николай выложил в аккаунте лужи фотографию приказа о расторжении трудового договора. Однако скрыл свою фамилию, название организации и имя генерального директора. Он написал, что работал в компании, которая занимается производством бордюров, асфальта и железобетонных изделий. Мужчина не уверен, что просьба об увольнении связана с его деятельностью в Instagram. Подписчики оставили под фотографией комментарии, в которых поделились советами и пожелали успехов в трудоустройстве.

Николай создал аккаунт лужи в сентябре 2020 года. Таким образом он хотел обратить внимание властей на коммунальную проблему, которая существовала в его дворе на протяжении 25 лет. В непогоду яма в асфальте заполнялась водой, которая растекалась по территории. Несмотря на многочисленные обращения местных жителей, мэрия города не предпринимала никаких действий.

За несколько дней лужа набрала несколько тысяч подписчиков. Аккаунтом заинтересовались не только жители Южно-Сахалинска, но и поклонники из Израиля и США, а также чиновники из местной администрации. Они отправили во двор работников коммунальных служб, которые заделали яму. Однако после очередного дождя лужа появилась снова. Автор аккаунта также стал рассказывать от имени лужи о других дорожных проблемах. На данный момент на него подписаны 14,4 тысячи человек.

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