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Оценена опасность способности коронавируса менять клетки крови

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Фото: Feisal Omar / Reuters

Способность коронавируса непосредственно менять структуру клеток крови — это нечто нетипичное для вирусов. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась ведущий научный сотрудник сектора структурной биологии клетки Института цитологии и генетики СО РАН Елена Киселева.

«Несмотря на то, что я изучаю структуру клеток, я часто вижу вирусы и внутри, в цитоплазме клеток, и в ядре, но чтобы вирусы меняли форму клеток... О таком я не слышала. Насколько я знаю, главной опасностью для тех, кто переболел коронавирусом, является то, что клетки крови начинают агрегировать. В связи с этим образуются тромбы в мелких сосудах, капиллярах легких и происходит тромбоэмболия. Это первое. И второе — случается цитокиновый шторм, то есть начинается выработка цитокинов, которые также усиливают агрегацию клеток», — сообщила эксперт.

По ее оценке, агрегация, то есть скопление клеток крови, не очень опасна для крупных сосудов. Однако образование подобных «сгустков» в капиллярах, особенно в легких или мозге, может привести к летальному исходу.

«Когда блокируется какой-то из сосудов в каком-то органе, то это не опасно для организма. То есть он просто отключается и какое-то время человек может обходиться и выживать в таких условиях. Но если затрагивается мозг, либо легкие, тут человек уже не выживает, если не поступает какая-то экстренная помощь для того, чтобы насытить клетки кислородом и вообще каким-то образом остановить этот процесс закупорки мелких капилляров и тромбоз», — подчеркнула Киселева.

По ее словам, механизм, по которому вирус меняет свойства клеток, неизвестен. Для понимания этих процессов необходимы исследования, отметила специалист.

«Чтобы изменились свойства клеток к агрегации, должна идти наработка специальных ферментов, которые регулируют взаимодействия между клетками. Это значит, что вирус может действовать на какие-то внутриклеточные регуляторные процессы, как раз те, которые способны обеспечивать, будем говорить, нормальные взаимодействия клеток», — заключила Киселева.

Ранее стало известно, что медики Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили у COVID-19 способность влиять на клетки крови. Ученые изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов, сравнили их с показателями здоровых людей и обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов у людей, больных коронавирусной инфекцией.

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