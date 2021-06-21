Мурманская область ввела обязательную вакцинацию для части населения

Власти Мурманской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА Новости.

Требование коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций и сферы общественного питания.

В оперативном штабе пока не уточнили, какой процент работников должен быть вакцинирован.

О готовности властей региона ввести обязательную вакцинацию ранее заявил губернатор Андрей Чибис. Он также напомнил о введенных в регионе ограничениях и предупредил, что «нарушителей будут максимально жестко наказывать».

Мурманская область стала одиннадцатым регионом России, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской, Кемеровской и Нижегородской областях.