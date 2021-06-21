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Десятый российский регион введет обязательную вакцинацию

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Фото: Мария Сивохина / «Коммерсантъ»

Власти Мурманска в ближайшее время объявят об обязательной вакцинации отдельных категорий работников. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Я еще раз призываю всех максимально быстро эту вакцинацию пройти. Мы видим, что при наличии вакцины даже новый штамм проходит без тяжелых последствий. В любом случае, вакцина снижает риски, что человек заболеет. Но мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все сроки, процедуры и порядки в ближайшие два дня будут определены, мы дополнительно о них объявим», — отметил он.

По словам градоначальника, это требование точно коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных организаций и общепита.

Он также напомнил о введенных в регионе коронавирусных ограничениях и отметил, что тех нарушителей, которые обходят эти ограничения, «максимально жестко будут наказывать».

Ранее обязательную вакцинацию в России уже ввели в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

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