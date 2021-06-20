Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для части жителей

В Ненецком автономном округе (НАО) вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для части жителей. Также в регионе объявлены ограничения работы культурно-досуговых учреждений и игровых комнат, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Такие меры безопасности объясняются ростом числа заразившихся COVID-19. «В их числе: обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат», — указано в сообщении.

Обязательную вакцинацию должны пройти не менее 60 процентов определенных категорий граждан, среди которых «люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы, работники с хроническими заболеваниями». При этом НАО не стал вводить обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из других регионов, однако работодателям рекомендовали не допускать таких сотрудников к работе без документов об отсутствии инфекции.

В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826.