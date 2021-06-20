Россия
 
Последние новости
Посол России вылетел в США
Семин высказался о проблемах сборной России и привел в пример Украину
Друг Бузовой разоткровенничался о ее депрессии и суицидальных мыслях
Еще одна российская авиакомпания возобновит полеты в Турцию с 1 июля
Онкологи нашли лечение для женщин с «геном Анджелины Джоли»
В Дании обнаружили слабости американцев после встречи Путина с Байденом
Бывший чемпион UFC одолел экс-чемпиона мира по боксу
В Армении на избирательном участке открыли стрельбу
Российский комик рассказал о запрещенной в КВН шутке о ведущем Первого канала
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826. Об этом в воскресенье, 20 июня, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве (8305), Московской области (1638) и Санкт-Петербурге (1019). Меньше всего — в Еврейской автономной области (7), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки скончались 450 пациентов с коронавирусом, 8629 человек вылечились. Всего за время пандемии в России умерли 129 361 инфицированных, полностью выздоровели 4 869 972 человека.

Ранее в июне президент России Владимир Путин призвал сконцентрировать усилия для наращивания вакцинации и борьбы с коронавирусом. До этого он также порекомендовал жителям страны сделать прививку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин призвал сконцентрировать усилия для наращивания вакцинации
Собянин рассказал о повторных случаях COVID-19 после «давней» вакцинации
Путин призвал россиян привиться от коронавируса