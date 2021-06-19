Президент России Владимир Путин призвал сконцентрировать усилия для наращивания вакцинации и борьбы с коронавирусом. Его обращение к медицинским работникам в их профессиональный праздник передает РИА Новости.

«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий», — заявил Путин. По его словам, в первую очередь для этого необходимо наращивать темпы вакцинации. «Все возможности для этого у нас есть», — добавил он.

Президент напомнил, что в России есть четыре собственные вакцины от коронавируса. Кроме того, продолжается разработка новых вакцин и лекарств. Однако несмотря на всю сложность ситуации, необходимо расширить программы диспансеризации, а также обеспечивать помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями, подчеркнул российский глава.

Ранее Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. Он напомнил, что коронавирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов. При этом список последствий инфекции может быть гораздо шире — их до сих пор изучают специалисты.