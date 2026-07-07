Российские генетики нашли влияющие на урожайность пшеницы участки ДНК

Ученые из Новосибирска нашли в пшенице хромосомы, отвечающие за урожайность

Ученые из Новосибирска нашли участки ДНК мягкой пшеницы, которые влияют на урожайность, и разработали маркеры для ускоренной селекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН.

Исследователям удалось выявить стабильные локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, которые отвечают за массу тысячи зерен, число зерен в колосе и массу зерна с колоса — главные, но крайне сложные для селекции признаки. Урожайность зависит одновременно от множества генов и условий выращивания, из-за чего результаты экспериментов часто не воспроизводятся в другом климате, однако новосибирские генетики нашли именно те участки, которые стабильно работают на разном материале и в разных погодных условиях.

Разработанные на основе этих данных маркеры уже прошли проверку: три из них показали устойчивую связь с массой тысячи зерен и урожайностью в целом. Как отметила одна из авторов работы Антонина Киселева, эти маркеры позволят селекционерам отбирать перспективные растения на ранних этапах, сокращая сроки создания новых сортов и снижая зависимость от долгих полевых испытаний. Следующий шаг — расширенная проверка маркеров на большем количестве сортов в разных регионах и поиск конкретных генов, лежащих в основе найденных локусов.

Ранее в Бурятии ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали биостимулятор, который повышает урожайность пшеницы на 40 процентов в засушливых условиях. Разработка велась на базе малого инновационного предприятия «ЭКОМ» с 2025 года.