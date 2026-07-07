Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:59, 7 июля 2026Моя страна

Российские генетики нашли влияющие на урожайность пшеницы участки ДНК

Ученые из Новосибирска нашли в пшенице хромосомы, отвечающие за урожайность
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ученые из Новосибирска нашли участки ДНК мягкой пшеницы, которые влияют на урожайность, и разработали маркеры для ускоренной селекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН.

Исследователям удалось выявить стабильные локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, которые отвечают за массу тысячи зерен, число зерен в колосе и массу зерна с колоса — главные, но крайне сложные для селекции признаки. Урожайность зависит одновременно от множества генов и условий выращивания, из-за чего результаты экспериментов часто не воспроизводятся в другом климате, однако новосибирские генетики нашли именно те участки, которые стабильно работают на разном материале и в разных погодных условиях.

Разработанные на основе этих данных маркеры уже прошли проверку: три из них показали устойчивую связь с массой тысячи зерен и урожайностью в целом. Как отметила одна из авторов работы Антонина Киселева, эти маркеры позволят селекционерам отбирать перспективные растения на ранних этапах, сокращая сроки создания новых сортов и снижая зависимость от долгих полевых испытаний. Следующий шаг — расширенная проверка маркеров на большем количестве сортов в разных регионах и поиск конкретных генов, лежащих в основе найденных локусов.

Материалы по теме:
Рак не скроется. В России изобрели новый способ быстро обнаружить опухоли. Как это работает?
Рак не скроется.В России изобрели новый способ быстро обнаружить опухоли. Как это работает?
18 октября 2021
Скрытая угроза. Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Скрытая угроза.Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
1 ноября 2021

Ранее в Бурятии ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали биостимулятор, который повышает урожайность пшеницы на 40 процентов в засушливых условиях. Разработка велась на базе малого инновационного предприятия «ЭКОМ» с 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Эффективность ударов по АЗС Украины оценили

    Раскрыто состояние народной артистки России Жемчужной за месяц до смерти

    В США оценили «невероятное вооружение» корейского эсминца

    В российском городе ввели необычную традицию

    Глухой мальчик увлекся игрой, потерялся и нашел родных только спустя 35 лет

    Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

    Трамп раскрыл причину ухудшения отношений с Мелони

    «Черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года

    Трамп высказался о сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok