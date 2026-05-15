Российские ученые создали биостимулятор для повышения урожайности пшеницы в засуху

В Бурятии ученые создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху

В Бурятии ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали биостимулятор, который повышает урожайность пшеницы на 40 процентов в засушливых условиях. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВСГУТУ сообщает GAZETA-N1.RU.

Разработка велась на базе малого инновационного предприятия «ЭКОМ» с 2025 года. Препарат изготовлен из шкуры скота и других отходов животного сырья, что исключает наличие химически опасных веществ и делает его полностью биоразлагаемым. В ходе полевых испытаний совместно с Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства ученые высадили обработанные и необработанные зерна пшеницы сорта «Бурятская» в Иволгинском районе республики.

Исследователи протестировали три вида препарата: нейтральный, щелочной и кислотный. Наилучший результат показал кислотный биостимулятор: средняя урожайность обработанных семян составила 3,3 центнера с гектара, что на 40 процентов выше показателя обычных посевов на той же площади. Один из авторов разработки, заведующая молодежной научно-исследовательской лабораторией ВСГУТУ Туяна Тумурова, пояснила, что биостимулятор создает вокруг зерна благоприятный микроклимат, помогая семенам прорастать в условиях засухи. Это обеспечивает растениям дополнительное питание на ранних стадиях развития и повышает их устойчивость к стрессовым факторам. Ученые отмечают, что дальнейшие испытания препарата продолжатся, а в перспективе он может быть рекомендован для использования в регионах с рискованным земледелием.

