17:37, 27 апреля 2026

Самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане

В поселке Салмачи под Казанью вырастили самый длинный огурец в России
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Самый длинный огурец в стране вырастили в поселке Салмачи под Казанью, достижение было официально зафиксировано экспертами INTERRECORD и внесено в Реестр рекордов России. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Овощ длиной 93 сантиметра и весом 2,8 тысячи граммов вырастила в обычной теплице садовод-любитель Эмина Вахитова. Сорт огурца называется «Восточный деликатес».

«Я много лет выращиваю овощи в парнике. Все было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», — призналась женщина.

Тщательные контрольные измерения были проведены совместно с сотрудниками министерства. Параметры официально зафиксировали, что и позволило внести достижение в национальный реестр.

Ранее в поселке Шабровский под Екатеринбургом школьники вырастили в теплицах «огуртык» и «томатофель». Одно из необычных растений получились путем скрещивания томата и картофеля, а другое — тыквы и огурца.

