В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

Ученики школы №137 поселка Шабровский вырастили «огуртык» и «томатофель»

Ученики школы № 137 поселка Шабровский под Екатеринбургом вырастили в теплицах образовательного учреждения «огуртык» и «томатофель». Об этом сообщает «Российская газета».

Одно из необычных растений получились путем скрещивания томата и картофеля, а другое — тыквы и огурца.

«У тыквы очень мощная корневая система, а у огурца наоборот — слабая. Я подумал, почему бы не срастить крепкий корень с сильной плодоносной зеленью? Сделал прививку стебель в стебель. Корень тыквы остался в земле, а верхушку огурца срастил с тыквенным побегом», — рассказал школьник Никита Машин.

По словам учеников, полученные в результате экспериментов огурцы остались зелеными, с тонкой кожицей и легким привкусом тыквы.

Старшеклассница Ясмина Карабаева, занимавшаяся выращиванием «томатофеля», призналась, что томатов с одного куста удалось собрать гораздо больше, чем картофелин. «Больше всего боялась, что помидор будет вкусом напоминать пюре, а клубни лопаться, как томат. Но неприятных сюрпризов не случилось», — поделилась девочка.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры биотехнологии и агроинжиниринга Уральского государственного экономического университета Ольга Чеченихина отметила, что у школьной разработки есть шансы дойти до прилавков магазинов. «Требуются дополнительные научные исследования. В первую очередь по безопасности продукта, его пользы для организма (...) Для подростков неизбежная работа по сертификации продукта, получения нормативных документов сложна. Маркетинговые решения требуют подключения взрослых, которые представляют рынок, имеют выход на производственников», — указала она.

Ранее депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал обязательные весенние шаги для улучшения урожая.