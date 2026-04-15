16:58, 15 апреля 2026

В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Georgiy M / Shutterstock / Fotodom  

Ученики школы № 137 поселка Шабровский под Екатеринбургом вырастили в теплицах образовательного учреждения «огуртык» и «томатофель». Об этом сообщает «Российская газета».

Одно из необычных растений получились путем скрещивания томата и картофеля, а другое — тыквы и огурца.

«У тыквы очень мощная корневая система, а у огурца наоборот — слабая. Я подумал, почему бы не срастить крепкий корень с сильной плодоносной зеленью? Сделал прививку стебель в стебель. Корень тыквы остался в земле, а верхушку огурца срастил с тыквенным побегом», — рассказал школьник Никита Машин.

По словам учеников, полученные в результате экспериментов огурцы остались зелеными, с тонкой кожицей и легким привкусом тыквы.

Материалы по теме:
Лучшие сорта сладкого перца для огорода и теплицы: топ-10 сортов и гибридов
Лучшие сорта сладкого перца для огорода и теплицы:топ-10 сортов и гибридов
8 апреля 2026
Лучшие удобрения для рассады: топ-15 подкормок для огурцов, помидоров и цветов
Лучшие удобрения для рассады:топ-15 подкормок для огурцов, помидоров и цветов
24 марта 2026

Старшеклассница Ясмина Карабаева, занимавшаяся выращиванием «томатофеля», призналась, что томатов с одного куста удалось собрать гораздо больше, чем картофелин. «Больше всего боялась, что помидор будет вкусом напоминать пюре, а клубни лопаться, как томат. Но неприятных сюрпризов не случилось», — поделилась девочка.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры биотехнологии и агроинжиниринга Уральского государственного экономического университета Ольга Чеченихина отметила, что у школьной разработки есть шансы дойти до прилавков магазинов. «Требуются дополнительные научные исследования. В первую очередь по безопасности продукта, его пользы для организма (...) Для подростков неизбежная работа по сертификации продукта, получения нормативных документов сложна. Маркетинговые решения требуют подключения взрослых, которые представляют рынок, имеют выход на производственников», — указала она.

Ранее депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал обязательные весенние шаги для улучшения урожая.

    Последние новости

    Путин заявил о сокращении ВВП России. Президент потребовал объяснений, почему ситуация в экономике не соответствует прогнозам

    Трамп «ради Китая и мира» отменил блокаду Ормузского пролива. Она продлилась всего два дня и не помешала судам, связанным с Ираном

    ВМС США подтвердили крушение MQ-4C Triton над Персидским заливом

    Иран заявил о неоспоримости своего права обогащать уран

    Жена вице-консула Израиля разбила две машины в ДТП и не явилась в ГИБДД

    Отель в США затопило из-за отдыхавшей в нем бортпроводницы

    Раскрыт ответ США на продление перемирия с Ираном

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    Все новости
