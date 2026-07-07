В России высказались об участии Зеленского в саммите НАТО

Джабаров: Визит Зеленского на саммит НАТО — это не участие в прямом смысле этого слова

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО — это не участие в саммите в прямом смысле этого слова, заметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор заявил в беседе с «Лентой.ру».

«На приставном стульчике посидит либо в прихожей, либо среди гостей. Скорее всего, о нем будут говорить, но опосредованно», — высказался Джабаров.

По мнению сенатора, Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а также попросить финансовой и военной помощи у участников саммита.

«Я думаю, что ничего хорошего там ему не светит. Потому что не страны НАТО определяют сейчас ситуацию вокруг Украины. Определяем мы — российские войска», — заключил Джабаров.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Зеленский заявил, что ожидает результативный саммит по вопросам обороны Украины и по взаимодействию между Украиной, Европой и Америкой. По его словам, на саммите запланированы около двух десятков двусторонних встреч с лидерами стран альянса и подписание новых сделок по беспилотникам.

