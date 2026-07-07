Депутат Колесник: НАТО напоминает команду попрошаек

НАТО напоминает команду попрошаек и базар, где пытаются всучить залежалый товар в виде русофобии, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой, где победа невозможна без слаженной работы каждого игрока.

По словам парламентария, НАТО напоминает рынок в худшем его понимании, где постоянно ищут покровительства у Соединенных Штатов и готовы наживаться на чем угодно.

«Я бы сравнил альянс с командой попрошаек. Они в основном просят деньги у США, просят помощи, просят защиты, просят крышу. Напоминают торговцев на рынке, которые торгуют, собственно, своим народом. Для них главное самим получить деньги, а воевать собираются отправлять чужих людей, только не самих себя любимых. НАТО напоминает такой рынок, причем в худшем его понимании. Мне НАТО лично напоминает плохой базар, где постоянно ищут себе крышу в виде Соединенных Штатов, и который готов наживаться на чем угодно и желает кому-нибудь всучить залежалый товар в виде русофобии», — сказал Колесник.

Ранее Андрей Колесник посоветовал Марку Рютте принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не приводило к нестабильности в мире.