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16:01, 7 июля 2026Путешествия

Путешественник захлебнулся рядом с протестующими против туризма демонстрантами

Bild: 60-летний турист не выжил во время купания на пляже Эс Тренк на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clara Margais / picture alliance via Getty Images

Отдыхающий на природном пляже Майорки, Испания, путешественник ушел под воду и не выжил рядом с протестующими против массового туризма демонстрантами. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла на побережье Эс Тренк утром 5 июля. В этот день тысячи людей образовали живую цепь в несколько километров вдоль пляжа. Экологические организации и волонтеры выступили против ослабления мер защиты одноименного природного парка и других охраняемых территорий на Балеарских островах. При этом неподалеку от них 60-летний турист из Германии захлебнулся и получил сердечный приступ во время купания.

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Прибывшие по вызову медики не смогли реанимировать немца. Уточняется, что смерть приезжего гостя омрачила день протестов и вызвала волнение и недовольство как среди отдыхающих, так и среди митингующих. Однако, согласно имеющимся данным, между демонстрацией и смертельным несчастным случаем нет никакой связи. Совпадение считается случайностью.

Ранее в Европе нашли новый способ избавиться от туристов. Власти Греции запретили лежаки на пляжах страны.

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