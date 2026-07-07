Путешественник захлебнулся рядом с протестующими против туризма демонстрантами

Bild: 60-летний турист не выжил во время купания на пляже Эс Тренк на Майорке

Отдыхающий на природном пляже Майорки, Испания, путешественник ушел под воду и не выжил рядом с протестующими против массового туризма демонстрантами. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла на побережье Эс Тренк утром 5 июля. В этот день тысячи людей образовали живую цепь в несколько километров вдоль пляжа. Экологические организации и волонтеры выступили против ослабления мер защиты одноименного природного парка и других охраняемых территорий на Балеарских островах. При этом неподалеку от них 60-летний турист из Германии захлебнулся и получил сердечный приступ во время купания.

Прибывшие по вызову медики не смогли реанимировать немца. Уточняется, что смерть приезжего гостя омрачила день протестов и вызвала волнение и недовольство как среди отдыхающих, так и среди митингующих. Однако, согласно имеющимся данным, между демонстрацией и смертельным несчастным случаем нет никакой связи. Совпадение считается случайностью.

Ранее в Европе нашли новый способ избавиться от туристов. Власти Греции запретили лежаки на пляжах страны.