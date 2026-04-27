20:25, 27 апреля 2026Путешествия

В Европе нашли новый способ избавиться от туристов

The Sun: Власти Греции запретили лежаки на пляжах страны
Зарина Дзагоева
Фото: Petros Giannakouris / AP

Власти еще одной курортной страны Европы нашли новый способ избавиться от туристов с помощью запрета на лежаки на пляжах. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что речь идет о 251 пляже Греции — таким образом государство хочет бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии. В этих местах можно будет загорать лишь на полотенце. Более того, там запретили бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В Барселоне и в других популярных туристических городах Испании прошла массовая антитуристическая акция с лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
