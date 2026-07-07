ВС России уничтожили группу военных ВСУ в развалинах села под Харьковом

ТАСС: ВС России уничтожили группу военных ВСУ в развалинах села Соломенное

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное в Харьковской области уничтожили группу украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что ситуация произошла на подступах к Захаровке. Солдат противника ликвидировали бойцы группировки войск «Север».

До этого солдаты ВС России уничтожили танк Т-80УД «Береза» в зоне проведения специальной военной операции.

Еще ранее маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины.