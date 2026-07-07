В развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное в Харьковской области уничтожили группу украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Отмечается, что ситуация произошла на подступах к Захаровке. Солдат противника ликвидировали бойцы группировки войск «Север».
До этого солдаты ВС России уничтожили танк Т-80УД «Береза» в зоне проведения специальной военной операции.
Еще ранее маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины.