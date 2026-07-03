Российские бойцы уничтожили редкую модификацию танка Т-80УД

Бойцы ВС России уничтожили редкую модификацию танка Т-80УД «Береза» в зоне СВО

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Солдаты ВС России уничтожили танк Т-80УД «Береза» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Повернутые на войне».

В публикации уточняется, что дроны добивали Т-80УД с комплексом динамической защиты «Контакт-1» и импровизированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), гибрид корпуса 2С19 «Мста-С» и башни Т-72Б, оснащенную дополнительным бронированием в виде мангала.

Маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Резиков.