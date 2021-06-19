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Путин призвал россиян привиться от коронавируса

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. С таким обращением к гражданам он выступил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая России», передает РИА Новости.

«Еще раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — заявил глава государства.

Он напомнил, что коронавирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов. При этом список последствий инфекции может быть гораздо шире — их до сих пор изучают специалисты, подчеркнул Путин.

Ранее в июне в Кремле выразили недовольство ходом вакцинации от коронавируса в России. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в стране созданы все условия для эффективного проведения прививочной кампании, однако, несмотря на это, процесс идет плохо.

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