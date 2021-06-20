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Собянин рассказал о повторных случаях заболевания COVID-19 после вакцинации

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19, в том числе и после вакцинации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что распространение коронавируса в Москве связано с индийским штаммом вируса. Мэр объяснил, что уровень иммунитета для того, чтобы оградиться от индийской мутации должен быть в два раза выше, по сравнению с уханьским вариантом. Поэтому, по его словам, можно наблюдать повторные заболевания и заражения тех, кто сделал прививку.

Ранее Собянин заявил, что Москва фактически по новой начала проходить историю с коронавирусом. Мэр отметил, что на данный момент последствия распространения инфекции стали тяжелее.

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