Собянин рассказал о повторных случаях заболевания COVID-19 после вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19, в том числе и после вакцинации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что распространение коронавируса в Москве связано с индийским штаммом вируса. Мэр объяснил, что уровень иммунитета для того, чтобы оградиться от индийской мутации должен быть в два раза выше, по сравнению с уханьским вариантом. Поэтому, по его словам, можно наблюдать повторные заболевания и заражения тех, кто сделал прививку.

Ранее Собянин заявил, что Москва фактически по новой начала проходить историю с коронавирусом. Мэр отметил, что на данный момент последствия распространения инфекции стали тяжелее.