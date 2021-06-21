Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей

Власти Нижегородской области приняли решение организовать обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых жителей. Так, сделать прививку должны не менее 60 процентов сотрудников организаций, которые работают в том числе с сферах торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. О соответствующем постановлении сообщает ТАСС.

Так, до 25 июля нужно организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 августа – вторым.

Данное постановление касается сотрудников сферы услуг, ЖКХ и энергетики, транспортных компаний, МФЦ, организаций образования и здравоохранения, работники театров и кинотеатров, правоохранителей. Оно не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к прививке.

Ранее в Башкирии и Хабаровске решили ввести обязательную вакцинацию части жителей. Новое требование коснется государственных и муниципальных служащих.

Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.