Мурашко потребовал повысить меры безопасности в крупных городах России

В крупных городах России необходимо повысить меры безопасности из-за COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, крупными городами на данный момент являются субъекты России, которым требуется больше внимания. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ростов и другие регионы.

Мурашко добавил, что подъем заболеваемости COVID-19 России продолжается.

Ранее глава министерства здравоохранения сообщил, что из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса стоит ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета.