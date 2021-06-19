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Мурашко оценил летальность от индийского штамма COVID-19

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил летальность от индийского штамма COVID-19. По его словам, пока нельзя сказать, что показатели выше, чем от других штаммов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Он более контагиозный (заразный — прим. "Ленты.ру"). Пока мы не можем сказать, что он более летальный», — отметил министр.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса, обнаруженный в Индии и начавший активно распространяться в других регионах мира, появился в результате двух мутаций. Лихорадка, кашель, утомляемость, потеря вкуса и обоняния остаются одними из наиболее показательных симптомов заболевания. Однако у нового штамма также есть и новые симптомы, которые больше напоминают простуду.

Заболевание может ощущаться как простуда или некоторый дискомфорт, напоминающий аллергическую реакцию либо поллиноз.

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