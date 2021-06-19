Раскрыты новые симптомы индийского штамма COVID-19

Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии и начавший активно распространяться в других регионах мира, появился в результате двух мутаций, пишет «МедикФорум».

Лихорадка, кашель, утомляемость, потеря вкуса и обоняния остаются одними из наиболее показательных симптомов заболевания. Однако у нового штамма также есть и новые симптомы, которые больше напоминают простуду.

Заболевание может ощущаться как простуда или некоторый дискомфорт, напоминающий аллергическую реакцию либо поллиноз. «Любое ощущение, кажущееся нетипичным, странным, — это веская причина, чтобы изолироваться и пройти тест», — сказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Новый вариант COVID-19 также обладает более мощным инфицирующим потенциалом, позволяющим ему легче проникать в организм, преодолевая сопротивление иммунной системы.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что молодежь является главным распространителем индийского штамма коронавируса в России. Она объяснила, что избежать роста заболевания COVID-19 не удалось из-за массового игнорирования профилактики коронавируса. По ее словам, молодежь, как наиболее активная часть населения, способствует распространению индийского штамма в разных возрастных группах.