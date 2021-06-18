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Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса

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Фото: Павел Кононов / РИА Новости

Насморк, боль в горле и головная боль являются обычными симптомами при индийском штамме коронавируса. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, при таких симптомах люди часто используют обыкновенные противовирусные средства, а иногда — антибиотики, ведь проявления болезни схожи с типичной простудой.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как повысить иммунитет для противостояния индийскому штамму коронавируса. По его словам, наиболее эффективным способом можно считать только один — медикаментозный.

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