Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса

Насморк, боль в горле и головная боль являются обычными симптомами при индийском штамме коронавируса. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, при таких симптомах люди часто используют обыкновенные противовирусные средства, а иногда — антибиотики, ведь проявления болезни схожи с типичной простудой.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как повысить иммунитет для противостояния индийскому штамму коронавируса. По его словам, наиболее эффективным способом можно считать только один — медикаментозный.