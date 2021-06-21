Минздрав назвал число россиян с коронавирусом

В России коронавирусной инфекцией болеют около 465 тысяч человек. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, пациенты находятся под наблюдением медиков.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что в 65 регионах России наблюдается прирост заболеваемости COVD-19.

За последние сутки в стране выявили 17 378 новых случая коронавируса в 85 регионах. Большинство заражений обнаружили в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046). Меньше всего — в Ненецком АО (5) и Магаданской области (5).