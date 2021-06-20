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Гинцбург заявил о способности вакцины «Спутник V» защитить от любого штамма

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Фото: РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» способна защитить от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, вакцина подходит для защиты от любого штамма COVID-19 — в том числе от индийского, который ВОЗ назвал доминантным на сегодняшний день.

«Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург назвал плюсы ревакцинации «Спутником Лайт». По его словам, «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов.


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