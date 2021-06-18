ВОЗ рассказала о новом доминантном штамме коронавируса

Индийский штамм коронавируса с высокой вероятностью станет доминантным в мире. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает The Straits Times.

По словам представителя ВОЗ, новый дельта-вариант COVID-19 начинает превалировать в мире из-за более высокой степени распространения.

26 мая сообщалось, что ВОЗ допускает распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран. В ВОЗ сообщили, что распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах. Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Таким образом, новый штамм может циркулировать уже в 60 странах.

В мае руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.