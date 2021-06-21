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В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 17 378 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

17 378
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений обнаружили в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046). Меньше всего — в Ненецком АО (5) и Магаданской области (5).

По данным оперативного штаба, за сутки полностью выздоровели 8 361 человек, скончались 440 человек.

Всего в стране выявлено 5 334 204 случаев заражения, с начала пандемии умерли 129 801 человек.

20 июня в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса. В Подмосковье статистика по выявленным случаям коронавируса стала рекордной с начала пандемии. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, за неделю число пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло на 3 процента или на 8,5 тысячи человек.

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В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса