В Подмосковье выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в Подмосковье выявили 1,8 тысячи случаев коронавируса. Это рекорд с начала пандемии, сообщает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, за неделю число пациентов с подтвержденным COVID-19 выросло на 3 процента или на 8,5 тысячи человек.

«Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — уточнила Стригункова.

Стало известно, что запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавиурса для людей, чей уровень антител опустился до недостаточного. Кроме того, делать прививку будут даже беременным.