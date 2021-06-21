Врач оценил опасность нового индийского штамма коронавируса для России

Вполне возможно, что «дельта плюс» — новый штамм коронавируса, обнаруженный в 21 июня в индийском штате Махараштра, — не заслуживает отдельного внимания. Таким мнением поделился в интервью с «Лентой.ру» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Не нужно волноваться. Мы готовы к встрече с любым штаммом. Какой бы штамм ни пришел, это в любом случае коронавирус, мы его уже знаем и в результате ничего сверхстрашного не будет», — оценил специалист.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что пока данных о том, что из себя представляет новая разновидность индийского штамма нет, однако по его словам вполне «может быть, он и не заслуживает специального внимания».

Врач порекомендовал людям не реагировать бурно на известия о новых штаммах, жить обычной жизнью и провакцинироваться.

Ранее врачи рассказали о более легком проникновении индийского штамма коронавируса в клетки человека и пояснили, почему этот вариант вируса считается более заразным.