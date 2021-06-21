Врачи предупредили россиян о легком проникновении индийского штамма в клетки

Врачи предупредили россиян о более легком проникновении индийского штамма коронавируса в клетки человека. Они рассказали «Известиям», почему этот вариант вируса считается более заразным.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган заявил, что коронавирус становится «все более трансмиссивным», то есть легче передается от человека к человеку.

«С тех пор как вирус появился в Китае, он приобрел мутации, которые помогают ему легче распространяться среди людей. Вариант "Альфа" (британский штамм), впервые обнаруженный в Великобритании в прошлом году, на 50 процентов более заразен, чем исходная версия. Вариант "Дельта" (индийский штамм), впервые обнаруженный в Индии, по крайней мере еще на 40 процентов более контагиозен, чем "Альфа"», — рассказал Каган.

По его словам, «Дельте» уделяется так много внимания, потому что этот вариант обладает наиболее опасным набором признаков. Каган пояснил, что индийский штамм не только более заразен, но и еще быстрее размножается в инфицированном человеке и может приводить к более высокой вирусной нагрузке, а также вызвать более серьезное заболевание.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко подтвердила, что индийский штамм гораздо легче проникает в клетку человека. Специалист отметила, что у вируса произошли мутации в гене S-белка, именно это изменило его строение. «Если упростить, то более "старым" версиям коронавируса требовалось больше времени и сил, чтобы проникнуть в наши клетки, индийский же штамм имеет больше способов проникать в клетку и делает это быстрее. Таким образом, вирус становится гораздо более заразным», — пояснила Ткаченко.

Ранее 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

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