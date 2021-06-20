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Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса. По ее словам, болезнь стала действовать более агрессивно и непредсказуемо. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

«Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — объяснила специалист.

По словам Малиновской, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, так как старые алгоритмы уже не работают.

При этом инфекционист подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавирусной инфекции, в том числе и индийского.

Ранее в июне главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему можно заразиться коронавирусом несмотря на наличие прививки. Он заявил, что в силу индивидуальных особенностей организма некоторые люди не реагируют на вакцину так, как ожидается. «Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — подчеркнул он.

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