Ученые назвали способ ускорить выздоровление от COVID-19

Ученые из Оксфордского университета нашли способ ускорить процесс выздоровления после заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.

Один из участников исследования назвал это открытие «важной вехой для пандемии». Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие, при котором человек гарантированно не заболеет COVID-19. По мнению специалиста, если у человека есть антитела к S-белку или к большей его части, то он не может заболеть коронавирусом и останется защищенным от болезни.