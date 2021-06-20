В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение коронавируса

Сделавших прививку от COVID-19 в России пока немного, также мало переболевших с имеющимися антителами, поэтому процесс распространения коронавируса может ускориться. Такой прогноз в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» озвучила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, ее слова передает РИА Новости.

Специалист заметила, что избежать неблагоприятного развития событий поможет лишь массовая иммунизация. Она утверждает, что если необходимая доля россиян сделает прививку, это помешает распространению новых форм вируса.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции опубликовал последние статистические данные по состоянию ситуации с коронавирусом в России. Сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 17 611 новых случаев инфицирования.

За это же время скончались 450 пациентов с коронавирусом, 8629 человек вылечились. Всего за время пандемии в России умерли 129 361 инфицированных, полностью выздоровели 4 869 972 человека.