Гинцбург раскрыл принципы действия индийского штамма коронавируса

При заражении индийским штаммом коронавируса болезнь гораздо быстрее переходит от легкой формы к тяжелой. Принципы действия данного типа вируса раскрыл директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По словам специалиста, индийский вариант COVID-19 гораздо «злее», чем его уханьская версия. «Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом», — пояснил он.

За счет этого, отметил Гинцбург, у организма больного сокращается время для вырабатывания собственных антител.

Ранее в июне вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила симптомы заражения индийским штаммом коронавируса. По ее словам, к ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.