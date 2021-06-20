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Перечислены вызываемые коронавирусом аутоиммунные заболевания

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала о том, какие аутоиммунные заболевания могут появляться после перенесенного COVID-19. О последствиях коронавируса и вызываемых им проблемах со здоровьем она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Загребневой, вирусная инфекция может стать пусковым фактором для появления аутоиммунных заболеваний. «Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес ковид, неважно, в легкой или тяжелой форме», — подчеркнула доктор.

По ее словам, симптомы заболеваний могут проявляться в течение полугода после встречи с вирусом. В числе болезней, с которыми спустя время сталкивались люди, перенесшие COVID-19, Загребнева перечислила ревматоидный артрит, системную красную волчанку, полимиозиты.

Специалист подчеркнула, что избежать тяжелых последствий коронавируса помогает вакцинация.

Ранее врач-трансфузиолог Андрей Звонков рассказал о еще одном опасном осложнении COVID-19. По его словам, в течение минимум полугода после заболевания необходимо сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который покажет состояние свертывающей системы крови.

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