Депутат рассказал об ответственности за фальшивые справки о вакцинации

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Анатолий Выборный

предупредил об уголовной ответственности за продажу и покупку поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Парламентарий указал, что оборот подобных фиктивных справок является «очень серьезным правонарушением, которое ведет к подрыву нашей безопасности». Выборный уточнил, что в зависимости от конкретных обстоятельств, речь может идти об уголовной ответственности и для продавцов и для покупателей. Граждане, «которые болеют и сознательно ходят на какие-то мероприятия и площадки, где находится много людей, заражая при этом других, тоже могут быть привлечены», — уточнил он

16 июня сообщалось, что в чатах, где продают нелегальные услуги, можно приобрести настоящий сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом в случае покупки такового в федеральный регистр привитых будет внесена соответствующая информация, а сам укол вакцины делать не придется. Для виртуальной вакцинации нужно предоставить свои паспортные данные и номер СНИЛС. Потребуется также подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. К фейковой вакцине можно получить и физический сертификат с нужными печатями.

Стоимость такой услуги составляет в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Поскольку все дозы вакцин пронумерованы, ампулу с купленной на черном рынке вакциной утилизируют, будто кто-то действительно сделал эту прививку.