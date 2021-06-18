В Москве возбудили более 20 уголовных дел за подделку документов о вакцинации

В Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку документов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Москве.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно — по статье 159 УК РФ "Мошенничество"», — говорится в публикации. В ведомстве также уточнили, что дела уже были направлены в суд.

Так, сотрудники управления экономической безопасности провели на севере столицы проверочную закупку и задержали женщину, которая продавала поддельные сертификаты по пять тысяч рублей. Еще одно нарушение было обнаружено на юго-востоке Москвы: там продавали справки с печатями московских поликлиник. Однако выяснилось, что медучреждения таких документов не выдавали.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил более 150 сайтов, которые занимались продажей поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса.