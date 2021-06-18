Роскомнадзор заблокировал более 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил более 150 сайтов, которые занимались продажей поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регулятора.

«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что в общей сложности с начала пандемии было удалено или заблокировано более тысячи страниц, на которых были опубликованы фейки о коронавирусе.

В декабре 2020 года в Роскомнадзоре рассказали о том, какие недостоверные новости о коронавирусе распространяли чаще всего. Самыми популярными фейками о пандемии в федеральной службе назвали утверждение о том, что вирус распространяют через тестирование и вакцинацию, и ложную статистику о числе заражений и смертей.