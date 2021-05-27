Посты о рукотворности коронавируса перестали считать фейками

Самая популярная в мире социальная сеть Facebook сообщила о том, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом решении представитель соцсети рассказал ABC News.

«В свете продолжающихся расследований о природе COVID-19 и с учетом консультаций с экспертами в области общественного здоровья мы больше не будем удалять утверждение о том, что COVID-19 имеет рукотворную природу», — отметили в Facebook.

Представитель компании подчеркнул, что соцсеть регулярно обновляет политику относительно того, какие именно утверждения о коронавирусе считать или не считать фейками. По его мнению, это происходит по причине того, что специалисты узнают новые факты.

Ранее в мае США заявили, что имеют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. При этом международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В нем говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.