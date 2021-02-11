Россиянку признали виновной в фейке об обязательной вакцинации и оштрафовали

Жительница Владивостока была оштрафована за распространение фейка о вакцинации. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

В августе 2020 года россиянка 1967 года рождения запустила в мессенджере лживую информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ об обязательной вакцинации населения. «Публикация (...) представляет собой заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения», — указали в надзорном органе.

В отношении женщины было возбуждено административное дело по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации». После разбирательств суд назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.

В июне 2020 года в Дагестане задержали трех россиян по подозрению в распространении одного из самых популярных фейков о коронавирусе. По версии следствия, подозреваемые распространили через мессенджер WhatsApp ложную информацию о том, что в смерти людей и падеже домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы государственной власти, якобы распылявшие COVID-19 над населенными пунктами с вертолетов.