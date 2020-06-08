В России задержали подозреваемых в распространении популярного фейка о COVID-19

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали трех россиян по подозрению в распространении одного из самых популярных фейков о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по республике.

В апреле 2020 года, по версии следствия, подозреваемые распространили через мессенджер WhatsApp ложную информацию о том, что в смерти людей и падеже домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы государственной власти, якобы распылявшие COVID-19 над населенными пунктами с вертолетов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 207.1 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Расследование уголовного дела продолжается.

31 марта Госдума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

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