В сети появился фейк о требовании Чубайса ввести налог на борьбу с коронавирусом

Пользователи сети поверили в фейковое сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог на борьбу с коронавирусом. Изначально шутка появилась на сайте сатирического издания «ИА "Панорама"», однако некоторые восприняли ее серьезно.

В шуточной новости «Панорамы» сообщалось, что Чубайс, находясь с визитом в одной из столичных больниц, якобы предложил установить в стране налог на борьбу с коронавирусом. В публикации также утверждалось, что, по мнению главы «Роснано», государство должно ежемесячно списывать по пять тысяч рублей со счетов россиян.

В правдивость сатиры поверили многие пользователи «ВКонтакте». Подобные сообщения были опубликованы в сообществах «Подслушано. Александров», «Родители и дети» и во многих других пабликах. Их подписчики начали с возмущением комментировать выдуманную инициативу.

В шуточную новость также поверили некоторые пользователи «Яндекс.Дзен». Примечательно, что некоторые публикации содержали ссылки на сайт «ИА "Панорама"».

31 марта Госдума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

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